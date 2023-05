Jordan Habets wint openingsrit in Alpes Isère Tour, Pepijn Reinderink derde

Jordan Habets heeft Metec-Solarwatt laten juichen. De 21-jarige Nederlander wist namens het continentale team de openingsrit van de Alpes Isère Tour te winnen. Met Pepijn Reinderink van Soudal Quick-Step Devo eindigde een andere Nederlander op de derde plaats.

Habets en Reinderink maakten deel uit van een kopgroep van zes die na bijna 146 kilometer om de zege ging strijden in Charvieu-Chavagneux. De coureur van Metec-Solarwatt wachtte tot in de laatste 100 meter om zijn sprint in te zetten, waarna hij als eerste over de meet kwam. Hij bleef de Tsjech Michael Boros voor en verwees de 21-jarige Reinderink naar de derde plaats.

Het peloton kwam net te laat en strandde op vijf seconden van Habets, die donderdag in de leiderstrui van start mag gaan. Daar eindigden de Belgen Jordi Warlop (Soudal Quick-Step Devo) en Vlad Van Mechelen (Development Team DSM) nog in de top-10 van de daguitslag.

De Alpes Isère Tour (UCI 2.2) in Frankrijk duurt nog tot en met zondag.

Bekijk hieronder de finale van de openingsrit in de Alpes Isère Tour