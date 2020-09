Joop Zoetemelk: “Jumbo-Visma heeft de Tour goed onder controle” zaterdag 5 september 2020 om 14:46

Joop Zoetemelk is aan het genieten van de Tour de France. Alhoewel de laatste Nederlandse Tourwinnaar vindt dat de Tour de France nog echt moet beginnen, vindt Zoetemelk dat Jumbo-Visma goed bezig is. “Ze hebben de Tour goed onder controle.”

“Het is heel erg belangrijk om een goede ploeg om je heen te zetten, want dan ben je heel zelfverzekerd”, laat hij weten aan WielerFlits boven op de Cauberg, waar momenteel het Wielerfestival Cauberg aan de gang is. “Als je dan nog een keer wat tegenkomt, kun je het direct rechtzetten. Het moraal voor de ploeg is natuurlijk ook heel hoog, dat is erg belangrijk.”

Zoetemelk is positief gestemd over de samenwerking tussen Primož Roglič en Tom Dumoulin. “Primož is de echte kopman, Tom staat daar vlak achter. Ze hebben beide goede papieren en hebben in het verleden bewezen een grote ronde aan te kunnen. De verschillen zijn nog heel klein, maar we zullen uiteindelijk zien wie zich uiteindelijk voor wie gaat opofferen.”