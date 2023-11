zondag 19 november 2023 om 09:20

Jonathan Caicedo en Diego Andrés Camargo vertrekken bij EF Education-EasyPost

Jonathan Caicedo en Diego Andrés Camargo zullen volgend jaar niet meer te zien zijn in de grootste Europese wielerkoersen. De twee Zuid-Amerikanen vertrekken bij EF Education-EasyPost en hebben inmiddels een contract getekend bij Petrolike, een continentale wielerploeg uit Mexico.

Petrolike begint volgend jaar aan zijn tweede seizoen op het continentale wielerniveau, maar de formatie heeft grootse plannen voor de toekomst. De ploeg wil over twee jaar een ProTeam-licentie bemachtigen en dus de sprong maken naar het op één na hoogste wielerniveau. Om deze ambitie kracht bij te zetten, tast het team in de buidel voor twee renners van naam.

De ploeg is er in geslaagd om de Ecuadoraanse klimmer Jonathan Caicedo en de Colombiaanse berggeit Diego Andrés Camargo vast te leggen. De twee renners maken de overstap van WorldTeam EF Education-EasyPost.

De 30-jarige Caicedo kwam de voorbije vijf seizoenen uit voor de formatie van Jonathan Vaughters en liet enkele mooie dingen zien op het hoogste niveau. Hij beleefde zijn mooiste wielermoment in 2020: dat jaar won hij namelijk een etappe in de Giro d’Italia, met aankomst op de flanken van de Etna-vulkaan. Dit jaar werd Caicedo nog Ecuadoraans kampioen in het tijdrijden en was hij vierde in een rit in de Vuelta a España.

De vijf jaar jongere Camargo (25) stapte drie jaar geleden met mooie adelbrieven over naar de profs – de renner won in 2020 onder meer de prestigieuze Ronde van Colombia – maar kon het bij de profs niet echt bolwerken. Camargo wist afgelopen seizoen nog wel een paar keer zijn neus aan het venster te steken, met bijvoorbeeld een negende stek in de CIC-Mont Ventoux. Ook werd hij veertiende in La Route d’Occitanie.