Jonas Vingegaard verkozen tot Deens wielrenner van 2021

De Deense wielerfederatie heeft Jonas Vingegaard uitgeroepen tot beste wielrenner van 2021. De renner van Jumbo-Visma moest vorig jaar in de Tour de France, na de opgave van Primož Roglič, de honneurs waarnemen als klassementskopman en eindigde prompt als tweede in het eindklassement.

De 25-jarige Vingegaard kende een zeer succesvol 2021 en dat is ook de Deense wielerfederatie niet ontgaan. De klimmer werd vandaag dan ook uitgeroepen tot de beste Deense wielrenner van het afgelopen wielerjaar. Vingegaard begon in 2021 al vroeg met winnen. In de UAE Tour won hij met verve de bergetappe naar Jebel Jais, voor kleppers als Tadej Pogačar, Adam Yates en João Almeida.

Verder won Vingegaard twee etappes en het eindklassement in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en werd hij achter zijn ploeggenoot Roglič tweede in een sterk bezette editie van de Ronde van het Baskenland. In de Tour beleefde hij vervolgens zijn definitieve doorbraak. Vingegaard werd na een ijzersterke ronde tweede in het algemeen klassement en moest alleen titelverdediger Pogačar laten voorgaan.

Vingegaard zal ook dit jaar weer worden uitgespeeld in de Ronde van Frankrijk. Zes renners van Jumbo-Visma zijn al zeker van een plekje in de selectie voor de komende Tour de France. Daarbij zitten met Roglič, Vingegaard en Wout van Aert drie kopmannen. Roglič en Vingegaard gaan voor een goed eindklassement.

Jaakko Hänninen valt ook in de prijzen Ook Jaakko Hänninen werd vandaag in het zonnetje gezet. De 24-jarige renner van AG2R Citroën werd uitgeroepen tot de beste Finse renner van het voorbije wielerjaar. Hänninen, die in 2018 de bronzen medaille wist te veroveren op het WK voor beloften, werd in 2021 onder meer tiende in de Franse klimkoers Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.