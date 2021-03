Jonas Vingegaard over eindzege in Coppi e Bartali: “Dit geeft veel vertrouwen”

Jonas Vingegaard bleek in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali oppermachtig. Met twee ritzeges en de eindzege op zak keerde de Deen weer huiswaarts. “Ik ben erg blij met deze overwinning. Dit geeft veel vertrouwen voor de komende wedstrijden”, aldus Vingegaard in een persbericht van zijn team Jumbo-Visma.

In de slotrit koos de Deen de aanval als de beste verdediging om naaste belagers van zich af te houden. Het zorgde ervoor dat Vingegaard in de straten van Forli tegen zijn landgenoot Mikkel Frølich Honoré voor zijn derde ritzege mocht sprinten. Hij eindigde als tweede.

“Het wegrijden met Honoré was een perfecte situatie voor mij. Daardoor hoefde ik eventuele aanvallen vanuit de selecte groep niet te pareren en kon ik volle bak doorrijden”, zo legt de Deen tevreden uit.

Jumbo-Visma trad in Coppi e Bartali aan met vier renners aan uit het Development Team. Hen, en Gijs Leemreize, wil Vingegaard tot slot bedanken voor hun werk: “Mijn team heeft het echt fantastisch gedaan. Ze hebben de vlucht voor me teruggepakt. Dat was heel mooi om te zien.”

Programma

De 24-jarige Deen is over een aantal weken een van de kopmannen in de Waalse klassiekers. Volgende week rijdt Vingegaard nog de Ronde van het Baskenland als laatste voorbereiding.