Jonas Vingegaard: “Ik heb dit seizoen een heel grote stap gemaakt”

In de ‘schaduw’ van Primož Roglič werd Jonas Vingegaard zaterdag knap tweede in de Ronde van het Baskenland. De jonge Deen zag zijn Sloveense kopman naar de eindzege fietsen en was zelf in staat om in de achtervolgende groep de betere klimmers te volgen op weg naar Arrate.

Jumbo-Visma was de grote winnaar na afloop van de zesde en beslissende etappe van de Ronde van het Baskenland. De Nederlandse WorldTour-ploeg wist onderweg de kopmannen van UAE Emirates, Brandon McNulty en Tadej Pogačar, schaakmat te zetten na een ziedende afdaling van de Elosua-Gorla. De ploeg uit het Midden-Oosten reed vanaf dat moment achter de feiten aan.

Roglič rook het gevaar in de afzink van de Elosua-Gorla en liet zich niet verrassen door de mannen van Astana-Premier Tech, die nietsontziend naar beneden reden. De groep der favorieten scheurde en Roglič zat aan de goede kant van de streep. Vingegaard zat in een tweede groepje, aangevoerd door UAE Emirates, en was vanaf dat moment een ideale waakhond.

“Ik had hier vooraf voor getekend”

Vingegaard zelf was ook erg te spreken over zijn prestatie. “Ik heb dit seizoen een heel grote stap gemaakt. Ik ben heel erg blij dat ik als tweede ben geëindigd in het eindklassement. Ik baalde ervan dat ik de etappe van donderdag niet kon winnen, maar deze prestaties maken alles goed. Voor de tweede plaats en de winst in het jongerenklassement had ik vooraf getekend.”

Vingegaard is bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van Jumbo-Visma. De 24-jarige renner won eerder dit jaar al een bergrit in de UAE Tour en verder was hij ook de beste in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Vingegaard staat binnenkort aan de start van de heuvelklassiekers.