Jonas Vingegaard genomineerd voor Deens sporter van het jaar

Jonas Vingegaard, de verrassende nummer twee van de voorbije Tour de France, is in zijn thuisland Denemarken genomineerd voor de titel ‘Deens sporter van het jaar’. Vingegaard maakt deel uit van een shortlist van (voorlopig) tien sporters/ploegen.

Vingegaard is niet de enige wielrenner die in aanmerking komt voor de prijs. Ook de Deense achtervolgingsploeg in het baanwielrennen (bestaande uit Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg Madsen, Rasmus Lund Pedersen en Julius Johansen) is genomineerd na het behalen van een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Tokio. Ook het baanduo Amalie Dideriksen-Julie Leth (zilver in de olympische koppelkoers) maakt kans.

De andere genomineerden zijn Viktor Axelsen (badminton), het Deense voetbalelftal, Tobias Thorning Jørgensen (paralympisch ruiter), Emma Aastrand Jørgensen (sprintkanovaarder), de mannelijke handbalploeg, Anne-Marie Rindom (zeilen) en Jesper Hansen (kleiduifschieten). Binnenkort worden de vijf laatste genomineerden bekendgemaakt.

Vorig jaar ging de titel ‘Deens sporter van het jaar’ naar de Deense achtervolgingsploeg en ook in 2019 was er iemand uit de wielersport aan het feest. Mads Pedersen won dat jaar, nadat hij zich tot wereldkampioen op de weg wist te kronen in het Britse Harrogate.