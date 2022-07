Jonas Vingegaard: “Doodzonde dat ik nog werd ingehaald”

Jonas Vingegaard was in de zevende rit van de Tour de France dicht bij de overwinning. De Deen leek op La Planche des Belles Filles op weg naar de ritzege, maar werd op slechts enkele meters voor de streep voorbijgestreefd door Tadej Pogačar.

Vingegaard had na de finish dan ook gemengde gevoelens, vertelt hij op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. “Ik voelde me supersterk op de beklimming en daar ben ik uiteraard heel tevreden mee. Het is echter doodzonde dat ik in de laatste meters nog werd ingehaald.”

Voor de Deense klassementsrenner restte de tweede plaats in de daguitslag, terwijl ploeggenoot Primož Roglič als derde eindigde. “Als ploeg staan we vandaag met twee man op het podium. Dat is een signaal dat het met de vorm wel goed zit. Dat niveau hebben we nodig om in de komende bergetappes te kunnen wedijveren met de concurrentie.”

Het goede gevoel voert de boventoon dan ook, laat hij weten. “Ik zit niet echt in zak en as na deze tweede plaats. Het gevoel van de goede vorm van Primož en mij overheerst.” Vingegaard staat na zeven etappes op de tweede plaats in het algemeen klassement, op 35 seconden achterstand van de gele trui van Tadej Pogačar.