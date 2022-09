Vingegaard blij met zege in najaar: “Laatste jaren was ik niet zo goed in deze periode”

Jonas Vingegaard heeft in de CRO Race – zijn eerste koers sinds de Tour de France – gelijk weer mogen juichen. Hij pakte donderdag de zege in de derde etappe. “Voor mij is het mooi om aan het einde van het seizoen nog te kunnen winnen”, zei de Deen in het flashinterview na afloop.

“De laatste jaren was ik niet zo goed in die periode, dus ik ben natuurlijk blij dat ik nog kunnen winnen”, vervolgde Vingegaard. Op de laatste helling, een korte klim met een stuk gravel, bleef hij Oscar Onley voor. “Het was een heel moeilijke finish, eigenlijk. Het was een erg hobbelige weg. Je kon niet op de pedalen staan, dus je moest veel zitten. Maar de benen voelden vandaag goed.”

Samen met Bahrain Victorious bepaalde Jumbo-Visma lange tijd het tempo in de achtervolging op de vroege vlucht. “We hebben er de hele dag voor gewerkt, dus ik ben blij dat ik kon winnen”, zei Vingegaard, die nu tweede staat in het klassement. Hij heeft een achterstand van slechts één seconde op Jonathan Milan. Verwacht hij de komende dagen de eindzege naar zich toe te trekken? “Er komen nog veel etappes. Ik weet niet eens of ik eerste sta, ik denk dat Milan nog steeds eerste staat. De vorm is goed en ik blijf het proberen.”