Jonas Rickaert wacht operatie en komt in 2022 waarschijnlijk niet meer in actie

Voor Jonas Rickaert zit het seizoen 2022 er zo goed als op. De 28-jarige Belg van Alpecin-Fenix kampt al een tijdje met een knik in zijn linker liesslagader en daarvoor moet de sprintaantrekker nu onder het mes. Eind juni ligt hij op de operatietafel in Eindhoven, laat de Belg zelf weten via zijn Instagram-account. Na Gent-Wevelgem kwam hij niet meer in actie.

“Daarna wacht een lange revalidatie op mij”, gaat Rickaert verder. “Dit jaar kom ik waarschijnlijk niet meer in actie. Maar ik ga hard werken om sterker terug te komen. Ik wil mijn ploeggenoten bij Alpecin-Fenix veel succes wensen voor de rest van het seizoen; ga gewoon door zoals jullie de eerste seizoenshelft hebben gedaan. Tot straks allemaal!” Door die kink in zijn liesslagader kreeg de loods van Tim Merlier en Jasper Philipsen steeds een ‘raar gevoel’ in zijn linkerbeen.

