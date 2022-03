Jonas Hvideberg verovert leiderstrui: “Wisten dat we een kans hadden”

Jonas Hvideberg veroverde gisteren de leiding in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië. De Noor van Team DSM sloop voor de tweede dag op rij mee met een kopgroep, raapte zodoende weer bonificatieseconden op en zat in de finale mee toen het in waaiers getrokken werd. “We wisten dat we een kans hadden om de leiderstrui te pakken”, vertelt Hvideberg op de site van zijn ploeg.

“Maar we wisten niet hoe de andere teams op onze poging zouden reageren”, vervolgt de 23-jarige renner, die afgelopen winter overkwam van Uno-X. “Toen ik in een vrij kleine kopgroep terecht kwam, had ik door dat het mogelijk was. We gingen niet al te hard en ik kon wat kracht sparen om te sprinten voor de seconden. We werden in de laatste dertig kilometer gegrepen, waarna we alles moesten geven om in de eerste waaier mee te zitten.”

Hvideberg dankt vooral de Belg Henri Vandenabeele, die hem in goede positie bracht toen het op de kant ging. “Dat was cruciaal om geen seconden te verliezen. Het was een fantastische dag voor mij en voor het team, en het laat zien dat we op de goede weg zijn. We kunnen nu genieten van de laatste vijf dagen koersen. Morgen ga ik gewoon proberen om te genieten van de ervaring om in de leiderstrui te rijden en alles daaromheen”, aldus de Noor, die ook aan de leiding staat van het punten-, berg- en jongerenklassement.