maandag 4 september 2023 om 11:08

Jon Aberasturi (34) verlaat Lidl-Trek, maar blijft nog even prof

Jon Aberasturi zal Lidl-Trek na twee jaar verlaten. De prima klimmende sprinter keert terug naar de ploeg waar zijn profcarrière in 2013 begon: Euskaltel-Euskadi. Aberasturi heeft bij het ProTeam een contract voor twee jaar getekend.

“Deze contract betekent voor mij dat ik terugga naar het begin. De Euskadi Foundation heeft mij sinds mijn jeugd gesteund en mij stapje voor stapje zien zetten. Ik bereik op 34-jarige leeftijd mijn beste niveau tot nu toe”, vertelt Aberasturi in het persbericht.

Aberasturi kwam in de afgelopen twee jaar tot nul zeges, al was hij in 2022 dichtbij een WorldTour-overwinning in de Ronde van Romandië. In de tweede etappe moest hij Ethan Hayter voor laten gaan.

Caja Rural-Seguros RGA

Overigens is de transfer van Aberasturi naar Euskaltel-Euskadi niet de enige transfer maandag in de Spaanse wielerwereld. Caja Rural-Seguros RGA kondigde Samuel Fernández aan. Het 20-jarige talent won dit jaar een rit in de Ronde de l’Isard.

✍️ Jon Aberasturi regresa a casa.

🗣️ “Este fichaje significa volver a los inicios. La Fundación Euskadi me apoyó desde juveniles y poco a poco fui dando pasos. Llego al mejor nivel que he podido conseguir hasta ahora”.

🗞️ Noticia y declaraciones: https://t.co/enkTnYMJug pic.twitter.com/qztw5MPdaW