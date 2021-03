Jolien D’Hoore ontwijkt valpartij en wint in Healthy Ageing Tour: “Het was heel hectisch”

Jolien D’Hoore pakte in de Healthy Ageing Tour haar eerste overwinning van het seizoen. De snelle Belgische was blij om op het TT Circuit van Assen naar de eerste gele leiderstrui te kunnen sprinten. “We wisten dat het een sprint zou worden, dus ik wilde mijn kans pakken”, zegt een blije D’Hoore in het flashinterview.

“Het was heel hectisch”, opent de Belgian Bullet haar relaas. De weg was zo breed dat iedereen van overal kon komen. De snelheid lag ook hoog. Ik dacht dat ik naar de grond zou gaan toen Lorena viel, maar ik kon er nog net omheen. Daar heb ik echt geluk mee gehad. Er was een gat met Alice Barnes, gelukkig kon ik haar net voor de meet passeren.”

“We wisten dat het een sprint zou worden, dus ik wilde mijn kans pakken”, blikt D’Hoore terug op de openingsetappe. “De ploeg hielp me geweldig en ik ben blij dat ik het voor ze af kan maken. Dit was een mooie eerste dag. Morgen in de tijdrit zijn er een paar andere rensters in de ploeg die ervoor zullen gaan. Ikzelf niet. Op de laatste dag gaan we plezier maken op de VAM-Berg…”

“Het was gaaf om op het circuit te rijden. Het is jammer dat er geen publiek bij kon zijn, maar de organisatie verdient complimenten dat deze coronaproof gehouden kan worden”, besluit D’Hoore haar verhaal.