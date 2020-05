Jolien D’Hoore denkt aan afscheid na Olympische Spelen 2021 zaterdag 2 mei 2020 om 14:03

Jolien D’Hoore lijkt na een periode van twijfel de knoop voor zichzelf te hebben doorgehakt. Haar afscheid van de wielersport komt niet eerder dan de Olympische Spelen in Tokio, ook al zijn die nu uitgesteld met een jaar.

Sinds het nieuws bekend werd dat de Olympische Spelen een jaar zijn opgeschoven, wist D’Hoore niet goed wat ze moest denken, zegt ze in een Facebook Live-sessie met Sporza. “Je werkt er vier jaar naar toe en dan wordt het uitgesteld. Ik ben er bewust niet teveel mee bezig geweest en heb er nog niet teveel over nagedacht. Maar stillekes aan komt die goesting terug. Ik denk wel dat ik er nog eens alles voor ga doen.”

Deze zomer was ze normaal gesproken naar Tokio afgereisd om samen met Lotte Kopecky de koppelkoers te rijden. Of ze ook het omnium zou rijden, moest nog worden beslist.

Opoffering

De gedachte om niet naar de uitgestelde Spelen te gaan of zelfs te stoppen met koersen, speelde wel door haar hoofd. De Belgische renster van Boels-Dolmans vierde in maart haar dertigste verjaardag. “Ik ben niet meer bij de jongsten. Je denkt: kan ik het nog eens opbrengen? De voorbereiding voor de Spelen is echt heel zwaar en heel slopend. Ook mentaal is het een hele opoffering. Maar dat hoort erbij hé.”

Komende tijd gaat ze alles eens op een rijtje zetten en wil ze met de Belgische wielerbond bespreken hoe ze de Spelen gaat aanpakken. Ook moeten de wedstrijden op de piste aan bod komen. “Tellen de wedstrijden van komende winter nog mee voor de kwalificatie van de Spelen? Of nemen ze de puntentelling zoals die er nu ligt? Ik weet niet of ik nog wedstrijden moet rijden als voorbereiding. Er zijn veel vraagtekens, waar nog niemand een antwoord op heeft.”