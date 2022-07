John Lelangue: “Opnieuw pech, maar ik mag het daar blijkbaar niet meer over hebben”

Lotto Soudal blijft achtervolgd door tegenslag. Na de val van Ewan gisteren, kreeg Andreas Kron vandaag af te rekenen met een lekke band toen hij nog kans maakte op ritwinst. “Wat kunnen we doen”, zucht manager John Lelangue. “Dit is koers. Maar we blijven proberen. Ja, ook met Caleb Ewan.”

Andreas Kron is deze Tour de sterkste pion van Lotto Soudal. Nadat hij eerder al vierde werd in Lausanne, hoopte de jonge Deen vandaag een gooi te doen naar een nog beter resultaat. “Alles verliep zoals gepland”, vertelde teammanager John Lelangue achteraf. “Het was een perfect scenario met Andreas in de ontsnapping.”

Eerder probeerden ook Philippe Gilbert, Brent Van Moer en Tim Wellens het al, terwijl de rest zich over Caleb Ewan ontfermde. “Alles liep goed, tot die lekke band van Andreas op 25 kilometer van de finish. Gelukkig gebruikte hij nog zijn stuurmanskunst en kwam hij niet ten val. Maar zijn terugkeer naar de groep was uiteraard de inspanning teveel”, zag ook Lelangue.

Snelste van het peloton

Kron finishte uiteindelijk 13de. “Wat kan ik doen? Ik mag blijkbaar niet meer spreken van pech, want ik gebruik teveel excuses, wordt gezegd. Maar deze lekke band kwam wel op het meest ongelukkige moment.” Toch blijft Lelangue in zijn renners geloven.

“Absoluut. Trouwens, ook in Caleb. Als hij de komende dagen herstelt van die val op zijn knie gisteren, zoals hij eerder herstelde van zijn val in de kasseienrit, dan komt hij nog wel een keer aan sprinten toe en kan hij bewijzen dat hij de snelste is van het peloton.”