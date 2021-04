Wout van Aert verkent parcours Ronde, Museeuw met Movistar

Johan Museeuw heeft de selectie van Movistar vergezeld bij hun verkenning van de Ronde van Vlaanderen. De Leeuw van Vlaanderen, inmiddels 55 jaar, was donderdag met de Spaanse ploeg op pad in het Vlaamse land. Ook Wout van Aert en Peter Sagan gingen op verkenning.

Ook UAE Emirates-kopman Alexander Kristoff en de renners van Qhubeka ASSOS werden donderdag door onze huisfotograaf Glenn Coessens gespot. Zondag 4 april staat de 105e editie van de Ronde van Vlaanderen op het programma. Vorig jaar ging de overwinning naar Mathieu van der Poel.

Dit bericht wordt voorzien van updates met ploegen die de Ronde van Vlaanderen verkennen.

🦁🇧🇪 We’re extremely honoured to have the ‘Lion of Flanders’, Mr. @johanmuseeuw, doing our @RondeVlaanderen #RVV21 recon with our men’s team and sharing some tips for Sunday’s race. An idol for many of us who really love the Northern Classics. Thanks, Johan! #RodamosJuntos pic.twitter.com/6qvVAnUmSP

— Movistar Team (@Movistar_Team) April 1, 2021