Zeger Schaeken • dinsdag 12 december 2023 om 07:00

Johan Jacobs slaat veldritwinter jaartje over

Johan Jacobs gaat deze winter niet crossen. De 26-jarige renner heeft in oktober nog op de weg gereden en zal in 2024 vroeg aan het seizoen beginnen. Een paar crossen pasten dus niet in zijn programma, vertelt Jacobs aan WielerFlits.

Jacobs kende afgelopen seizoen een aantal moeilijke momenten. De Zwitser, die een Belgische vader heeft en ook in België woont, kreeg te maken met een vernauwing van een van zijn liesslagaders. Begin mei werd Jacobs geopereerd. Die operatie, die toch niet zonder risico is, verliep goed en enkele maanden later kon hij weer hervatten. Het zorgde ervoor dat hij in het najaar nog heel wat koersen reed, tot midden oktober zelfs.

“Ik heb mijn wegseizoen afgesloten in de Tour of Guangxi, dus dat was echt heel laat. In 2024 begin dan weer vroeg aan het seizoen in Australië. 4 of 5 januari vertrekken we al met de ploeg, dus dan is er weinig tijd om nog te crossen. Het is jammer, maar wie weet ben ik er volgend jaar weer bij”, vertelt Jacobs, die in 2014 derde werd op het EK voor junioren.