Johan Bruyneel weigerde opvallende deal met dopingautoriteit woensdag 27 mei 2020 om 15:31

Johan Bruyneel heeft in 2013 op het laatste moment een opvallend aanbod van een buitenlands antidopingagentschap afgeslagen, zo meldt Cycling Opinions. Als de ex-renner en -ploegleider belastende verklaringen zou afleggen over een persoon uit de sportwereld, zou hij slechts voor een jaar worden geschorst. Over welke dopingautoriteit het gaat, kan Bruyneel om juridische redenen nog niet zeggen.

Lang leek het erop dat Bruyneel de deal zou sluiten met het betreffende antidopingagentschap, tot hij op het laatste moment afhaakte. “Ik had geen belastende informatie over de betreffende persoon. Ik wilde alleen zien hoe ver een antidopingagentschap bereid is te gaan en de eigen regels bewust overtreedt om iemand aan te pakken. Voor mij was dit het zoveelste bewijs dat er geen gerechtigheid bij de antidopingagentschappen bestaat.”

Dat hij gestraft moest worden door de antidopingagentschappen, is hem volkomen duidelijk. “Ik ben als renner en als teammanager over de grens gegaan. Vervolgens krijg je echter geen enkele kans om jezelf te verdedigen. Ten eerste had het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) geen zeggenschap over mij. Verder wordt heel duidelijk dat USADA naar alle middelen greep, geoorloofd en ongeoorloofd, om Lance Armstrong en mij aan de hoogste boom op te hangen.”

Bruyneel neemt de verklaringen van Levi Leipheimer, Christian Vandevelde, Michael Barry, George Hincapie en Tom Danielson – allen ex-ploegmaten van Armstrong – als voorbeeld: “Zij kregen een veel kortere strafperiode en mochten zelf bepalen wanneer ze werden geschorst. Allen zouden gezien hun verklaringen ook voor de ‘traffic’ van doping geschorst moeten worden. USADA en WADA hanteren echter de regels zoals het het beste uitkomt.”

Levenslang geschorst

In 2012 werd Bruyneel ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij verboden middelen in de periode dat hij samenwerkte met Armstrong. Na de bevindingen van USADA zette RadioShack zijn ploegleider aan de kant. Twee jaar later kreeg de Belg een schorsing opgelegd, waardoor hij voor tien jaar niet actief mocht zijn in de wielersport. In 2018 werd deze schorsing door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) omgezet in levenslang.

Hij heeft zich inmiddels erbij neergelegd. “Maar leg mij eens uit wat het verschil tussen Bjarne Riis en mij is. Hij heeft tegenover het Deense antidopingagentschap uitgelegd wat hij als renner en teammanager allemaal gedaan heeft, net zoals ik ook al die verklaringen heb gedaan. Bij hem werd de verjaring van de feiten wel gerespecteerd, bij mij was dat niet het geval. We zijn echter in hetzelfde jaar geboren, hebben elkaar bestreden in dezelfde jaren als renner en als teammanager.”

Riis is dit jaar weer teammanager in het profpeloton, bij NTT. Bruyneel: “Hij is zelfs door Tour-directeur Christian Prudhomme en UCI-voorzitter David Lappartient persoonlijk welkom geheten. Daar heb ik niet tegen. Ik denk dat Bjarne een uitstekende teammanager is. Ik ben er ook van overtuigd dat hij juist met zijn verleden nu beter dan velen kan waken dat een dopingcultuur zoals in die jaren niet nogmaals voorkomt in zijn team. Maar waarom mag hij verder en ik niet?”