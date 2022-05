João Almeida voor rit naar Etna: “Het is nooit te vroeg om de roze trui over te nemen”

João Almeida is een van de favorieten voor de eindzege in de Giro d’Italia. De Portugees van UAE Emirates staat momenteel op een elfde plaats in het algemeen klassement, op 29 seconden van leider Mathieu van der Poel. “Het belangrijkste voor mij blijft om geen tijd te verliezen op de Etna”, vertelde Almeida op de rustdag.

De 23-jarige eindigde als veertiende in de openingsrit in Hongarije, in de tijdrit was hij goed voor een elfde plaats. “De eerste etappes waren vrij goed, ik was wel blij met mijn prestatie.” Vandaag staat er met de rit naar de Etna een volgende belangrijke test te wachten op de klassementsmannen.

“We zullen wel zien hoe het loopt, mijn concurrenten zijn zeker goed in vorm. Ik vind het zelf nooit te vroeg om de roze trui over te nemen. Als we daarin slagen, kunnen we met de ploeg onze eigen tactiek toepassen op de koers”, vertelde Almeida aan CyclingNews.

“Ik vind de beklimming van de Etna echt leuk, de eerste keer dat ik daar naar boven moest deed ik het goed (in 2020 werd Almeida elfe op de Etna, weliswaar op 24 seconden van Kelderman, de beste klassementsman die dag, red.). Maar het belangrijkste voor mij blijft om geen tijd te verliezen, maar tijd winnen moet daar ook zeker kunnen. Ik ga het doen!”, aldus de Portugees, die op twee gedachten hinkt.