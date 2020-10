Joao Almeida verstevigt leiding: “Wilde laten zien dat ik er nog was” woensdag 7 oktober 2020 om 17:10

Joao Almeida behield ook in de tweede bergetappe zijn leiderstrui. De Portugees sprintte zelfs nog naar de derde plaats. Daarmee verstevigde hij zijn leidende positie. “Ik ging voor de spint omdat ik wilde laten zien dat ik er nog was.”

“Ik voelde me goed. Ik had een goede dag en ook goede benen”, gaat hij verder in het flashinterview. “Ik wist dat Caicedo was gelost, dus ik was redelijk ontspannen.”

De 22-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step heeft na vijf dagen dus nog altijd de leiderstrui. “Die trui maakt me ook mentaal sterker”, eindigt hij. “Hij geeft me motivatie.”