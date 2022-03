João Almeida verliest leiderstrui Catalonië: “Het was mijn fout”

João Almeida verloor vandaag zijn leiderstrui in de Ronde van Catalonië aan Sergio Higuita. De Colombiaan van BORA-hansgrohe reed vroeg in de etappe weg met Richard Carapaz en UAE Emirates was niet meer in staat om de twee terug te halen. “Het was mijn fout”, steekt Almeida de hand in eigen boezem.

“Ik begon de eerste klim te ver van achteren. Dat is wielrennen, je maakt soms fouten”, klinkt de Portugees berustend. “Het was een zware dag. We hadden al verwacht dat het een moeilijke etappe zou worden, het was een gevaarlijke rit. Maar de aanval van hen beide (Carapaz en Higuita, red.) hadden we natuurlijk niet verwacht.”

Almeida had niet alleen bergop, maar ook in de afdalingen wat problemen, erkent hij zelf. “Ik had misschien wat teveel lucht in mijn banden, waardoor ik een beetje slipte in de bochten. Het spijt me voor de renners achter me”, lacht hij. “Daarom zei ik ook tegen Juan Ayuso dat hij solo moest gaan, want hij reed goede afdalingen. Uiteindelijk werkte dat, want hij zat in de eerste groep, terwijl ik in de tweede zat. Daardoor moesten de andere renners ook werk doen.”

“Uiteindelijk was het allemaal niet al te slecht. In zekere zin hebben we de dag gereden denk ik”, vindt Almeida, die zijn ploeggenoten daarom ook bedankte. “Het is logisch dat wij het werk moesten opknappen, we hadden de leiderstrui. En we hebben een goed team. Als ik bij een andere ploeg zat, had ik het ook aan ons team overgelaten.”