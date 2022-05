João Almeida optimistisch: “Ben eigenlijk tevreden, het is nog niet gedaan”

João Almeida verloor in de veertiende etappe van de Giro d’Italia 24 seconden op de voornaamste klassementsmannen. De Portugees van UAE Emirates kwam als zesde over de streep nadat hij moest lossen op de voorlaatste beklimming van de dag. “Er staan nog altijd zeven etappes op ons te wachten”, kijkt hij vooruit.

“Ik ben eigenlijk tevreden na vandaag, ik vind zelf namelijk dat ik nog altijd een hele goede etappe heb gereden. Oké, ik zat niet in de eerste groep, maar er is nog niks verloren. Dit is wielrennen, er staan nog altijd zeven etappes op ons te wachten.”, aldus Almeida voor de camera van Cycling Pro Net.

De jonge renner zag de lastige dag in de Ronde van Italië wel aankomen. “Vanaf de eerste beklimming verwachtten we dat het een echte strijd ging worden. Zelf raakte ik al snel achteraan in het peloton, niet veel later zat ik in de tweede groep. Mijn ploeggenoten moesten achtervolgen en achtervolgen, wat natuurlijk krachten kostte.”

Almeida kijkt na de zware etappe al uit naar de volgende opgave, de lastige bergrit van zondag. “Het gaat opnieuw geen gemakkelijke dag worden, maar we zullen blijven vechten.” De Portugees staat inmiddels op een derde plaats in het algemeen klassement, op 30 seconden van leider Richard Carapaz.