João Almeida klimt naar tweede plek in Giro: “Ik heb me er doorheen geslagen”

João Almeida klom in de Giro d’Italia dankzij zijn vijfde plaats in de etappe naar Blockhaus naar de tweede plek in het algemeen klassement. De Portugese kopman van UAE Emirates naderde roze trui Juan Pedro López tot op twaalf seconden.

Toch stond de zware negende etappe met aankomst bergop voor Almeida vooral in het teken van overleven, liet de klassementsrenner na afloop via zijn ploeg weten. “Ik voelde me de hele dag niet zo goed. Ik was erg aan het afzien maar ik heb de situatie kunnen redden. Ik ben blij dat ik bij de kopgroep kon eindigen.”

De 23-jarige Portugees, die al een keer vierde (2020) was in het eindklassement van de Giro en al een keer zesde (2021), merkte echter dat hij niet de enige renner was die aan het afzien was. “Ik zat op de limiet maar ik keek rond en zag dat iedereen het ook moeilijk had. Uiteindelijk was het een geweldige koers. Ik heb me er doorheen geslagen en er het beste van gemaakt.”