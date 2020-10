João Almeida: “Ik had niet verwacht tijd te pakken op Kelderman”

João Almeida is nog altijd de trotse drager van de roze trui, ook na de tweede individuele tijdrit naar Valdobbiadene. De Portugees wist zijn voorsprong zelfs uit te breiden. “Ik had niet verwacht dat ik tijd kon pakken op Wilco Kelderman”, zo laat Almeida weten in het flashinterview.

De beloftevolle renner van Deceuninck-Quick-Step bleek aan de finish zestien seconden sneller dan Kelderman. Renners als Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang en Domenico Pozzovivo verloren nog meer terrein. “Ik ben echt heel erg blij met dit resultaat. Ik begon sterk en wist nog goed die laatste klim af te werken. Daar ben ik wel diep gegaan.”

Almeida blijft echter kritisch. “Ik verloor misschien wel wat tijd in de bochten. Ik had niet verwacht tijd te pakken op een Kelderman. Dat is toch wel erg verrassend.” De 22-jarige Portugees begint morgen met een mooie voorsprong aan de vijftiende etappe naar Piancavallo, een bergrit over vier serieuze cols.

Kelderman volgt na veertien etappes op 56 seconden, de overige klassementsrenners moeten al minuten goedmaken op Almeida. “Het zal morgen een zware dag worden. Het is zaak om rustig te blijven en ik zal proberen om de klim zo goed mogelijk op te rijden. Ik voel geen druk voor zondag.”