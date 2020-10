João Almeida denkt nog altijd niet aan eindzege Giro: “Podium zou al een droom zijn”

João Almeida schuift de druk over een mogelijke eindzege in de Giro d’Italia nog altijd van zich af. De Portugees van nog maar 22 heeft na twee weken nog altijd de roze trui om zijn schouders, al is Wilco Kelderman hem genaderd tot op 15 seconden. “Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen”, vertelt Almeida op de rustdag.

De klimmer van Deceuninck-Quick-Step wil niet denken aan de eindoverwinning. “Nog altijd niet. Ik denk dat het podium wel kan. Dat zou een droom zijn”, geeft hij aan. “Maar wat er ook nog gebeurt, ik ben al ongelooflijk trots op wat we hier gedaan hebben.”

“Ik moet regelmatig blijven presteren. Ik heb nog nooit drie weken gekoerst”, weet Almeida, met de loodzware slotweek voor de boeg. “Ik zal pas geloven in de eindzege als ik in het roze aan de laatste tijdrit kan beginnen. Er komen nog zware dagen aan. Deze rustdag is goed voor mijn mentale rust. Maar wat er ook nog gebeurt in de stand, ik ben nu al echt trots op mezelf en op de ploeg. Ik verras mezelf.”