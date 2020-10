João Almeida: “Denk niet dat ik de Giro kan winnen” maandag 12 oktober 2020 om 17:42

João Almeida gaat er niet van uit dat hij de Giro d’Italia kan winnen. Nochtans staat de 22-jarige Portugese klimmer van Deceuninck-Quick-Step na negen dagen in de roze leiderstrui. “Ik denk dat ik het roze wel kan vasthouden tot de vijftiende rit, naar Piancavallo”, zegt Almeida op de rustdag.

Het einde van de tweede week is zwaar, weet de groterondedebutant. “Dan zullen we zien of ik de benen heb”, geeft Almeida aan. “Maar ik geloof niet dat ik de Giro kan winnen. Ik heb nog nooit zo lang gekoerst en er zijn zoveel jongens met veel ervaring hier. Een slechte dag en alles is weg.”

De Portugees weet dat meerdere klimmers op zijn positie azen. “Renners als Fuglsang, Kelderman of Nibali maken een heel sterke indruk. Er zijn veel jongens die nog in aanmerking komen. Ik ben nu blij met deze roze trui en ik zie wel wat de volgende weken nog brengen”, tekent Sporza op uit de mond van Almeida.

‘De Giro winnen? Dat zou me verbazen’

Ook ploegleider Klaas Lodewyck tempert de verwachtingen. “Het zou dwaas zijn om nu te zeggen dat we voor de eindzege gaan”, aldus Lodewyck. “We zien wel wat er nog komt en we maken er het beste van. We zullen João zeker geen druk opleggen. Daarvoor is iedereen nuchter genoeg.”

“Hopelijk heeft hij geen slechte dag, al kan dat altijd gebeuren. João is een bijzondere kerel. De Giro winnen? Dat zou me verbazen, maar het mag natuurlijk wel”, grapt de ploegleider tegen Sporza.