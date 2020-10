João Almeida besluit eerste grote ronde als vierde: “Ik heb mij mentaal gepusht”

João Almeida was sprakeloos na de Giro d’Italia, zijn eerste grote ronde. Liefst vijftien dagen had de jonge Portugees het roze gedragen en dankzij een sterke tijdrit naar Milaan beëindigde hij de ronde op de vierde plaats. “Dit voelt geweldig, ik had hier nooit van kunnen dromen.”

Almeida noteerde in de tijdrit de vierde tijd en schoof daardoor nog een plekje op. Dat een top 10-klassering zijn doel was, liet hij weten in een reactie via de ploeg. “Dus een vierde plek in het eindklassement is fantastisch. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder mijn geweldige ploegmaats van Deceuninck-Quick Step en de staf. We toonden altijd de Wolfpack-spirit en ben iedereen erg dankbaar.”

De 22-jarige Portugees heeft veel over zichzelf geleerd in de Giro, vertelde hij. “Ik heb mij mentaal gepusht en gaf elke keer alles. Ik verlaat deze zware koers met veel mooie herinneringen. De mooiste is toch wel het moment dat ik het roze veroverde op de Etna. Ik ben nog jong en we gaan zien wat de toekomst gaat brengen. Ik hoop dat er ooit weer een dag komt dat ik de iconische trui nog eens kan aantrekken.”