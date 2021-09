Jimmy Janssens en Senne Leysen verlengen bij Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix heeft de contracten van Jimmy Janssens en Senne Leysen verlengd. De 32-jarige Janssens heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis tot eind 2022, terwijl de 25-jarige Leysen bijtekent tot eind 2023.

“Ik ben heel blij dat ik voor nog een jaar heb getekend bij deze geweldige ploeg”, reageert Janssens, een gewaardeerde helper binnen het Belgische ProTeam. “Het voelt goed dat de ploeg vertrouwen in mij heeft. Volgend jaar hoop ik weer een grote ronde te rijden, maar mijn rol blijft om de ploeg te helpen waar dat nodig is. Ze kunnen op mij rekenen.”

Leysen maakte net als Janssens afgelopen voorjaar zijn debuut in de Giro d’Italia. “De afgelopen twee jaar heeft de ploeg een serieuze ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb zelf ook stappen gemaakt en heb nog steeds groeimarge. Mijn werk is vaak om wedstrijden te controleren en onze kopmannen bij te staan, zodat ze kunnen strijden om de winst. Ik hoop dat ik mij verder kan ontwikkelen in die rol.”