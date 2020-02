Jhonatan Restrepo heeft de smaak te pakken in Tour du Rwanda vrijdag 28 februari 2020 om 12:42

Jhonatan Restrepo blijft maar winnen in de Tour du Rwanda. De 25-jarige Colombiaan van Androni Giocattoli-Sidermec boekte in Muhanga alweer zijn derde ritzege sinds het begin van de Afrikaanse rittenkoers. De leiderstrui blijft met nog twee etappes te gaan om de schouders hangen van Natnael Tesfatsion.

Restrepo versloeg na een etappe van 127,3 kilometer de Zwitser Patrick Schelling en mede-Colombiaan Carlos Quintero. De snelle Restrepo won eerder al in Rusizi en Musanze. Het is voor de renner van het Italiaanse Androni Giocattoli-Sidermec alweer zijn vijfde zege van het seizoen, aangezien hij ook al twee etappezeges boekte in Vuelta al Tachira.

Verder verzamelde de oud-renner van Katusha-Alpecin al de nodige ereplaatsen in de Tour Colombia 2.1. In het klassement stijgt Restrepo naar de zevende plaats, maar zijn achterstand op leider Tesfatsion is nog altijd bijna drie minuten. De Tour du Rwanda gaat morgen verder met een individuele tijdrit met aankomst op de Muur van Kigali, een klimmetje van 500 meter aan ruim 7%.