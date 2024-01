zaterdag 13 januari 2024 om 10:57

Jhonatan Narvaez verrast peloton in Down Under Classic

Jhonatan Narvaez heeft in het Australische Adelaide de Down Under Classic op zijn naam geschreven. De Colombiaan van INEOS Grenadiers bleef met een kleine kopgroep het peloton voor.

De Down Under Classic is geen officiële UCI-wedstrijd, maar een criterium, dat jaarlijks enkele dagen voor de start van WorldTour-rittenkoers Tour Down Under op het programma staat. Het deelnemersveld is voor het grootste deel identiek aan de zesdaagse.

Sprinter Caleb Ewan won vijf van de laatste zes edities, maar de Australiër gaf opvallend genoeg in laatste instantie verstek. Jayco AlUla moest de wedstrijd zo niet controleren, en dat was eraan te zien.

Het was immers een chaotisch criterium, met veel aanvallen. In het slot zonderde een groep met onder andere Jhonatan Narvaez en Natnael Tesfatsion zich af. Het peloton verkeek zich op die uitvalspoging, al kwam het in de slotkilometer nog behoorlijk dicht. Narvaez toonde zich de snelste toonde van de kopgroep.