Jhonatan Narvaez en Luke Rowe out met hersenschudding na Gent-Wevelgem

De valpartijen van Luke Rowe en Jhonatan Narvaez zagen er niet goed uit tijdens Gent-Wevelgem. Uit grondig onderzoek in het ziekenhuis blijkt nu dat ze allebei een hersenschudding hebben opgelopen.

Dat meldt hun ploeg INEOS Grenadiers op X, het voormalige Twitter. Volgens de ploeg blijven ze van dichtbij gevolgd worden door de medische staf van de ploeg om ze voorzichtig weer in racemodus te brengen.

Narvaez gold als een van de schaduwfavorieten voor de Vlaamse klassiekers, na zijn verrassende zesde plaats in de E3 Saxo Classic. In Dwars door Vlaanderen zijn de twee met zekerheid nog niet present. INEOS Grenadiers brengt er wel wereldkampioen tijdrijden Joshua Tarling aan de start, net als Magnus Sheffield, Connor en Ben Swift, Ben Turner, Elia Viviani en Cameron Wurf.

Medical Update: @LukeRowe1990 and @NarvaezJho crashed at E3 Harelbeke and Gent-Wevelgem respectively.

Both riders were assessed in hospital and subsequently discharged, suffering with concussion.

They will now follow a carefully managed ‘return to racing’ policy consistent… pic.twitter.com/STqPF0YVMR

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 25, 2024