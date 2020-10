Vuelta 2020: Jetse Bol en Alex Molenaar maken deel uit van Burgos-BH achttal

Burgos-BH heeft de acht namen bekendgemaakt die vanaf 20 oktober van start zullen gaan in de Ronde van Spanje. Jetse Bol en Alex Molenaar (foto), de twee Nederlanders die deel uitmaken van het Spaanse ProTour-team, zijn alvast geselecteerd.

Burgos-BH verraste in de Vuelta van 2019 met de ritzege van Ángel Madrazo aan het ‘Observatorio Astrofísico de Javalambre’, de finishplaats van de vijfde etappe. Jetse Bol werd in dezelfde etappe overigens fraai tweede en had zijn aandeel in de overwinning van Madrazo. Naast zijn ritzege droeg de toen 31-jarige Spanjaard ook twee weken de bollentrui als leider in het bergklassement. Pas in de slotweek werd hij onttroond door de Fransman Geoffrey Bouchard.

“We hebben de lat toen erg hoog gelegd”, klinkt het uit de mond van kersvers ploegleider Rubén Pérez. “We mogen niet vergeten hoe moeilijk het is om dat nog een keer te kunnen herhalen. Dit jaar moeten we opnieuw de ambitie hebben om voor ritwinst te gaan. Via onze strijdlust en het zorgvuldig uitkiezen van de ritten waarin mogelijkheden liggen.”

Daarvoor rekenen ze bij Burgos-BH op Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Juan Felipe Osorio, Willie Smit, Jetse Bol, Jorge Cubero, Óscar Cabedo en Alex Molenaar. Voor de 31-jarige Bol wordt de Vuelta zijn vijfde grote ronde uit zijn carrière, voor de jonge Alex Molenaar (pas 21) wordt het zijn debuut in een rittenkoers van drie weken.