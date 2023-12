woensdag 6 december 2023 om 08:50

Jérôme Pineau haalt uit naar Lance Armstrong: “Grootste bandiet in de wielergeschiedenis”

Oud-renner Jérôme Pineau heeft in de podcast Les Grand Gueules du Sport hard uitgehaald naar zijn voormalige collega-wielrenner Lance Armstrong. Bepaalde uitspraken van de Amerikaan, schieten bij Pineau duidelijk in het verkeerde keelgat. “Hij was een veel grotere valsspeler”, aldus de Fransman.

Armstrong liet onlangs in de media weten dat hijzelf, Jan Ullrich en Marco Pantani als wielrenners een andere behandeling kregen, terwijl andere dopinggebruikers gewoon verder konden koersen. “Het is eerst en vooral een show”, begint Pineau aan zijn tirade. “Dit is wat Armstrong altijd al deed. Hij was een veel grote valsspeler. Hij wist zelfs de baas van de UCI om zijn vinger te winden.”

“Hij gedroeg zich tijdens zijn carrière als een tiran binnen zijn ploeg en was onuitstaanbaar in het peloton. Hij stond ook nog eens boven alle wetten. Hij was toen de sterkste omdat hij de boel ook meer belazerde. Hij heeft het systeem gewoon gekocht. Hij is de grootste bandiet in de geschiedenis van de wielersport. Hij heeft hele generaties gecorrumpeerd, inclusief mijzelf”, maakt de inmiddels 43-jarige Pineau van zijn hart geen moordkuil.

“Armstrong had het hele politieke en sportieve systeem achter zich, maar niet iedereen was zoals hij. Ik was niet zoals Armstrong en heel veel renners in het peloton ook niet. Ik kan het niet aanhoren als hij zo praat. Hij speelt al zijn hele leven vals.”

Eerdere commotie

Het is niet de eerste keer dat Pineau in het nieuws komt met opvallende en stevige uitspraken. De oud-renner van onder meer Bouygues Telecom en Quickstep beschuldigde tijdens de voorbije Vuelta a España Jumbo-Visma nog van mechanische doping. “We zien de beelden… Ik heb het niet over doping, maar over iets dat nog veel erger is. Mechanische doping? Ja, mechanische. Als je kijkt naar de aanval van Sepp Kuss op de Col du Tourmalet… Hoe kun je dat verklaren?”