Jeroen Meijers kroont zich tot eindwinnaar Tour de Taiwan

Jeroen Meijers mag zich eindwinnaar noemen van de Tour de Taiwan 2023. De 30-jarige Nederlander, die uitkomt voor de Maleisische formatie Terengganu Polygon Cycling Team, wist in de slotrit de leiderstrui met succes te verdedigen. De laatste dagzege ging naar de Italiaan Enrico Zanoncello.

De Tour de Taiwan (2.1) was vandaag alweer toe aan de vijfde en laatste etappe, met start en finish in Kaohsiung City. Onderweg volgde er nog een klim van tweede categorie (5,7 km aan 4,2%), maar de finale was behoorlijk vlak en dus stond een afsluitende (massa)sprint in de sterren geschreven.

De rit eindigde ook in een sprint en die werd gewonnen door Enrico Zanoncello. De 25-jarige Italiaan van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, die eerder al tweede was in de derde etappe, verwees de Japanner Hayato Okamoto en de Oostenrijker Stefan Kovar naar de meest ondankbare ereplaatsen. Raymond Kreder eindigde als vierde, Roy Eefting werd negende.

Nederland boven

Meijers kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en wist zo de eindzege veilig te stellen, met één seconde voorsprong op de Spanjaard Jordi López van Equipo Kern Pharma. Benjamín Prades (JCL Team Ukyo) mocht als de nummer drie ook plaatsnemen op het eindpodium. Mathijs Paasschens eindigde namens Lotto Dstny als vierde in het eindklassement.

Voor Meijers, die in het verleden uitkwam voor de opleidingsploeg van Rabobank en Roompot-Nederlandse Loterij, is het misschien wel de grootste overwinning uit zijn carrière. De Nederlander won enkele jaren geleden ook al eens een UCI 2.1-koers met de Tour of China I.