Jenthe Biermans twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation donderdag 2 juli 2020 om 16:54

Het avontuur van Jenthe Biermans bij Israel Start-Up Nation is nog niet voorbij. De 24-jarige coureur heeft zijn aflopende verbintenis bij de WorldTour-ploeg namelijk verlengd met twee jaar, waardoor hij tot eind 2022 onder contract ligt.

Biermans is erg blij met de contractverlenging. “Dat ik in dit moeilijke jaar zo snel een nieuw contract krijg, geeft aan dat ze in mij geloven”, zegt hij. “Het is mijn droom om een profzege te boeken, en ik hoop dat ik die droom kan laten uitkomen met Israel Start-Up Nation. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen tot een belangrijke renner in de klassiekersploeg.”

In 2017 debuteerde Biermans in het WorldTour-peloton bij Katusha-Alpecin. Na de fusie met Israel Cycling Academy maakte hij mee de overstap. Als belofte reed hij een jaar voor de opleidingsploeg van Giant-Shimano en twee seizoenen bij SEG Racing Academy.

‘Niemand weet het beste plan naar de klassiekers’

Dit najaar focust de Antwerpenaar zich op de Vlaamse klassiekers. “Het weer kan in oktober in België nog goed zijn, maar ook heel erg slecht. Deze nieuwe omstandigheden worden heel interessant, omdat niemand weet wat het beste plan is om toe te werken naar de klassiekers”, kijkt hij vooruit.

Ploegmanager Kjell Carlström ziet een toekomst voor Biermans bij de ploeg, als helper in de klassiekers en in rittenkoersen. “Hij stond er in het Openingsweekend en in Parijs-Nice, met een goede instelling en volledig in dienst van de teamdoelen”, klinkt het. “Als hij zich goed blijft ontwikkelen, zien we in hem een klassieke renner die – op een goede dag – een goed resultaat kan behalen voor zichzelf.”