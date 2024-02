dinsdag 27 februari 2024 om 19:24

Jenthe Biermans (3e) spreekt van ‘goede uitslag’: “Wel jammer dat ik het niet kon afmaken”

Video Jenthe Biermans kon in de finale van Le Samyn rekenen op een mooie lead-out van zijn ploeggenoot Amaury Capiot, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de zege te pakken. De 28-jarige Belg moest alleen zijn meerdere erkennen in winnaar Laurenz Rex en Antonio Morgado.

Derde, met deze klassering kan Biermans zeker leven. “Al vind het ik wel jammer dat ik de overwinning niet heb kunnen pakken”, vertelde hij in gesprek met WielerFlits. “Ik voelde me in de finale heel goed en Amaury heeft me echt perfect afgezet. Ik had er echt vertrouwen in dat het kon. Derde is ook een goed resultaat, maar als je wordt afgezet… Dan is het wel jammer dat je het dan niet kunt afmaken.”

Met Biermans en Capiot zaten er nog twee potentiële afmakers van Arkéa-B&B Hotels in de eerste groep. Waarom viel de keuze uiteindelijk op Biermans? “In de finale werd er gezegd dat we de kaart van Amaury zouden trekken. Ik heb toen aangegeven dat ik me zelf ook goed voelde. We kwamen uiteindelijk in een situatie dat hij voor mij reed. Amaury zei toen: ik ga de sprint voor je aantrekken.”

En in deze sprint waren er dus maar twee renners sneller dan Biermans. “Dat ik hier derde word, is natuurlijk belangrijk. In het huidige wielrennen zijn er geen kleine koersen meer. Elke wedstrijd telt. Ik ben blij dat ik vandaag naar een podiumplek kon sprinten”, besluit de rappe man, die komend weekend weer een rugnummer zal opspelden voor de Grand Prix Criquielion en GP Jean-Pierre Monseré.