Jensen Plowright hoopt stap naar hoofdmacht Groupama-FDJ te maken

Niet alleen voor de profs, maar ook voor de beloften was het vandaag koers in West-Vlaanderen. Voordat Pascal Ackermann winnend over de streep kwam in de Bredene-Koksijde Classic, zegevierde Jensen Plowright al in de Youngster Coast Challenge. WielerFlits sprak na afloop met de talentvolle Australiër van Equipe continentale Groupama-FDJ, die begonnen is aan zijn laatste jaar als belofte en hoopt de stap naar de hoofdmacht te maken.

Plowright werd twee weken terug al negende in de GP Monseré en eindigde afgelopen weekend als vierde in de Dorpenomloop Rucphen, maar had niet het idee dat alle druk op hem lag. “Als niet-Europeaan waren er wat minder ogen op mij gericht, maar we hadden de twee snelste mannen van het pak, en dat hebben we vandaag laten zien”, aldus de 21-jarige renner, die zijn Franse ploeggenoot Paul Penhoët naar de tweede plaats verwees.

“We hebben op training sprints tegen elkaar gedaan, maar we zijn even snel. Vandaag deed Paul de lead-out voor mij. We hebben een goede relatie en ik waardeer dit heel erg. Volgende week, in de Ronde van Normandië, trek ik de sprint weer aan voor hem”, aldus Plowright, die vertelt veel vrienden in België te hebben, maar in het Franse Besançon woont – samen met Penhoët. “Dit was een goede dag voor ons”, lacht hij dan ook.

“Ik kijk erg op naar Caleb Ewan”

Het is het tweede jaar dat Plowright in Europa verblijft. Vorig jaar, toen hij nog uitkwam voor het Australische Team BridgeLane, was hij ook al vier maanden. “Ik reed wat goede resultaten, waardoor ik uitgenodigd werd door Groupama. Tot nu toe bevalt het heel goed”, aldus Plowright, die vooral als sprinter naam wil maken. “Ik kijk erg op naar Caleb Ewan op het moment, de beste Australische sprinter, of van de wereld. Ik hoop dat ik in zijn voetstappen kan treden.”

Momenteel komt Plowright dus nog uit voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, maar hij verwacht dit jaar nog wel enkele keren uit te komen voor het WorldTeam. “Iedereen krijgt zijn kans om voor het WorldTeam te rijden dit jaar. De twee ploegen werken nauw samen, er is altijd genoeg wisselwerking. Dus hopelijk krijg ik mijn kans later in dit jaar, kan ik het laten zien en lukt het me om de stap naar het hoofdteam te maken.”