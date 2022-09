Verbrugghe spreekt van menselijke fout: “Deels van mij, omdat ik het niet heb gezien”

Jens Verbrugghe was dinsdag na de tijdrit nog te ontgoocheld om te reageren, maar heeft na een nachtje slapen alsnog gereageerd op wat hem op het WK tijdrijden voor junioren is overkomen. De tijdritfiets van de ambitieuze junior werd vlak voor de start namelijk afgekeurd. “Het is een menselijke fout. Ook deels van mij, dat ik dat niet heb gezien.”

Het WK tijdrijden voor junioren verliep voor Jens Verbrugghe niet zoals gehoopt. De 17-jarige tijdritspecialist werd ingehaald door de uiteindelijke winnaar Joshua Tarling en strandde op een teleurstellende 26e plek. Dat had een reden. Verbrugghe moest de 28,8 kilometer lange tijdrit in Wollongong afleggen op een reservefiets. Nadat hij de verkenning nog deed op zijn eigen Lapierre, reed hij de daadwerkelijke rit tegen de klok op een Ridley van de Belgische wielerbond – een fiets waar hij nog nooit op had gereden.

Verbrugghe zijn eigen fiets was kort voor de start namelijk afgekeurd. De reden: op zijn Lapierre-fiets zat een voorblad met 53 tandjes, terwijl maximaal 52 zijn toegestaan, indien het aantal tandjes achter gelijk blijft. “Ik kwam naar hier met een goede conditie en wilde iets goeds proberen te doen. En dan gebeurt dit. Het probleem is dat ik na het EK mijn fiets terugstuurde naar de ploeg (de Franse topploeg Groupama-FDJ, red.) voor een controle voor de rest van het seizoen”, laat hij weten aan onder meer VTM.

“Ze hebben mijn crank (verbindingsstuk tussen trapas en pedaal, red.) veranderd en er een 53 opgezet. Dat wist ik niet toen ik mijn fiets terugkreeg. Ik heb er de volgende maanden op getraind, maar dat niet gevoeld. Verbrugghe kwam met deze fiets zelfs in actie in de rittenkoers Aubel-Thimister-Stavelot. “Ik heb daar gekoerst en mijn fiets was goedgekeurd. Dus ik dacht dat mijn fiets in orde was.”

“Bij een eerste check-up, twee à drie uur voor de tijdrit, was het nog goed”

“Bij een eerste check-up twee à drie uur voor de WK-tijdrit was het ook goed. Toen ik tien minuten voor de koers, vol adrenaline, nog eens langskwam, zeiden ze dat het niet goed was. Ik heb dan de reservefiets moeten nemen, waar ik nog nooit mee gefietst had. Dan kan het resultaat ook niet goed meer zijn.” Groupama-FDJ, de ploeg van Verbrugghe, nam de schuld op zich. “Het is een menselijke fout. Ook deels van mij, dat ik dat niet heb gezien”, steekt de renner deels de hand in eigen boezem.

Verbrugghe wil nu vooral weer vooruitkijken, naar de wegrit van aankomende vrijdag. “We kunnen het niet terugdraaien, het is zo gebeurd. Nu ga ik proberen mentaal klaar te zijn voor vrijdag, om dan het beste van mezelf te geven in de wegrit.”