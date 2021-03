Jens Keukeleire kampt met ademhalingsproblemen: “Hopelijk geen gevolg van corona”

Jens Keukeleire gaf woensdag op in Parijs-Nice. De West-Vlaming is op de sukkel met de luchtwegen. “Mijn ademhaling blokkeert. Ik krijg onvoldoende zuurstof. Ik vraag me af of dat een gevolg is van mijn corona-besmetting van een jaar geleden.”

“De laatste weken is het eigenlijk nog niet één keer goed gegaan,”, doet Keukeleire zijn verhaal aan Het Laatste Nieuws. “Tests in de aanloop naar het Vlaamse openingsweekend, die onder meer het maximale volume lucht meten dat je kan opnemen, wezen uit dat er iets op de longen zit waardoor ik twintig procent lager scoor dan vorig jaar.”

Half maart 2020 was het, toen Keukeleire corona-positief testte. Tien dagen lang was hij koortsig en vermoeid. Voor de rest bleef hij asymptomatisch. Zijn vrees voor blijvende hartproblemen bleek gelukkig onterecht. Volgens de dokters zou hij er niets aan overhouden. Keukeleire hervatte, maar naar zijn gevoel iets te snel. Hij haalde de Tourstart, maar resultaten bleven uit.

Astma-verleden

“Ik weet niet of het aan corona moet worden gelinkt. Ik hoop van niet. Ons medisch team is ermee bezig. En klinkt redelijk positief. We weten nu dat er iets is. Niks gevaarlijks of abnormaals, garanderen ze me. Maar het moet in de gaten worden gehouden. En worden opgelost. Voorlopig bespeur ik niet echt vooruitgang. Ik heb niet het gevoel dat het aan het beteren is.”

Keukeleire heeft wel een astma-verleden. “Vooral in mijn jonge jaren heb ik daar last van gehad. Sinds ik prof ben geworden, heb ik het onder controle. Maar die ademhalingsproblemen zijn dus een verschijnsel waarmee ik al vóór mijn coronabesmetting werd geconfronteerd. Je ziet het wel vaker bij astmapatiënten, was het eerste wat de artsen zeiden. Het kan te maken hebben met bepaalde allergieën. Of gewoon: ouder worden, waardoor het je meer hinder bezorgt.”

Liever vandaag dan morgen hoopt Keukeleire terug normaal te kunnen fietsen. “De ploeg is zich bewust van mijn situatie. En legt geen druk. Daar ben ik ze dankbaar voor. Maar ik wil mijn job kunnen doen, de ploegmaats helpen zoals het moet. En er voor mezelf straks, in de Vlaamse voorjaarskoersen, alles uithalen wat ik er afgelopen winter heb ingetraind. Dat lukt nu niet en dat wringt.”