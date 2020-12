Jens Adams keert na bijna drie maanden terug in Gullegem

Goed nieuws voor Jens Adams, want hij maakt op 2 januari zijn rentree in het veld. De 28-jarige crosser bleek enkele maanden geleden getroffen door het cytomegalovirus, een variant van klierkoorts, en moest daardoor de fiets vijf weken laten staan. “Ik hoop rond Nieuwjaar eindelijk opnieuw competitieklaar te zijn”, zei hij begin deze maand. Die hoop komt dus uit.

“Volgende zaterdag sta ik terug aan de start van de veldrit van Gullegem. Wens me geluk”, schreef Adams op sociale media. Sinds de Superprestige in Gieten van 11 oktober (waar hij een DNF haalde) kwam hij niet meer in actie, nadat bekend werd dat hij een infectie had. “Een extreme vermoeidheid, geen fut… De enige remedie was om een tijdelijke stop in te lassen en te rusten.”

Adams, die uitkomt voor de eenmansploeg van Hollebeekhoeve, weet nog niet op welk niveau hij zal terugkeren. “Als ik mijn beste niveau haal, moet ik normaal in staat zijn in de top tien te finishen. Ik hoop dat ik dat in de laatste maand van het huidige seizoen nog kan bewijzen. Zo niet, focussen we op volgende winter”, stelt hij zichzelf gerust.

In Gullegem komt Adams komende zaterdag onder meer Mathieu van der Poel en Tom Pidcock tegen.

Volgende zaterdag sta ik terug aan de start van de veldrit van Gullegem! Wish me luck 😁 🤞#hollebeekhoeve #cyclocross pic.twitter.com/jQm6vpYdgh — Jens Adams (@JensAdams) December 28, 2020