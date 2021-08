Jelle Vanendert (36) neemt afscheid als wielrenner

Jelle Vanendert zal binnenkort een punt zetten achter een vijftienjarige wielercarrière. De oud-renner van Française des Jeux en Lotto Soudal, die momenteel uitkomt voor Bingoal Pauwels Sauces WB, hoopt op woensdag 15 september tijdens de Grand Prix de Wallonie afscheid te nemen van de wielersport.

De ervaren klimmer kampte de laatste tijd met motivatieproblemen, zo laat hij weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “De voortdurende onzekerheid omtrent het programma dat ik kon rijden zorgde voor motivatieproblemen”, aldus Vanendert, die voorlopig 28 koersdagen op de teller heeft staan in 2021. Zijn beste uitslag is een dertiende plaats in de Classica da Arrabida, een eendagskoers van 1.2-niveau in Portugal.

Vanendert zette zijn eerste stappen als wielrenner bij het bescheiden Jartazi-Granville Team en reed vervolgens voor Bodysol-Jong Vlaanderen en Chocolade Jacques/Topsport Vlaanderen. In 2006 en 2007 wist hij, na enkele goede prestaties in lastige heuvel- en klimkoersen, de interesse te wekken van de grote ploegen. Vanendert kreeg uiteindelijk een kans bij Française des Jeux, maar kwam bij de Lotto-ploeg pas echt tot ontbolstering.

Winst op Plateau de Beille

Vanendert wist al snel uit te groeien tot een trouwe luitenant van onder meer Philippe Gilbert. In 2011 beleefde de klimmer zijn moment du gloire met ritwinst in de Tour de France: Vanendert won na een knappe solo de bergetappe met aankomst op Plateau de Beille. De Belg werd in die bewuste Tour van 2011 ook nog tweede in de bergrit naar Luz-Ardiden en hij droeg bovendien meerdere dagen de bolletjestrui.

In de daaropvolgende seizoenen bleef dergelijk (Tour)succes uit, al won hij in 2018 nog wel een etappe in de Baloise Belgium Tour. Ook in de heuvelklassiekers was Vanendert vaak op de afspraak: zo werd hij in 2012 en 2014 tweede in de Amstel Gold Race. In 2019 moest hij na elf trouwe jaren vertrekken bij Lotto Soudal. Vanendert wist in Bingoal-Wallonie Bruxelles een nieuwe werkgever te vinden, maar écht succesvol was de Belg niet de voorbije jaren.

Cirkel is rond

Vanendert wacht nog op groen licht van de ploegleiding van Bingoal Pauwels Sauces-WB, maar de 36-jarige Peltenaar hoopt in de GP de Wallonie voor een laatste keer een rugnummer op te spelden. “Het zou mooi zijn als ik daar afscheid kan nemen. Dan is de cirkel mooi rond, want op de slotklim naar de Citadel van Namen brak ik in 2006 als laatstejaars belofte definitief door met een zevende plaats tussen de profs”, klinkt het.