JEGG-DJR Academy vangt met 21 junioren het nieuwe seizoen aan

JEGG-DJR Academy heeft de juniorenselectie voor 2023 compleet. Dit team hangt onder de gelijknamige beloften/elite-ploeg die uitkomt in onder andere de Topcompetitie. Ze maakt deel uit van de wielervereniging De Jonge Renner uit het Noord-Brabantse Oosterhout. Als laatste werd de talentvolle Pool Patryk Goszczurny vastgelegd door ploegleider Jan Van Aert.

De 16-jarige Pool won dit seizoen goud op het European Youth Olympic Festival, waar hij tijdens de wedstrijd het zilver bemachtigde. Goszczurny won ook het eindklassement in de Vredeskoers voor nieuwelingen, de driedaagse die in het verleden ook op naam kwam te staan van hedendaagse toppers als Matej Mohorič en Peter Sagan. “Ik ben heel blij dat ik bij JEGG-DJR Academy kan gaan rijden, het is een iconisch opleidingsinstituut in de Nederlandse wielersport en daarmee een grote stap in mijn carrière”, vertelt de jonge Pool in een persbericht.

Goszczurny begint in 2023 aan zijn eerste jaar als junior, net als nog eens twaalf van de 21 renners bij zijn nieuwe ploeg. “De tijdrit is mijn sterkste wapen”, vertelt de Pool nog. “Dat hoop ik ook volgend seizoen te kunnen laten zien. Daarnaast liggen de korte, zware etappewedstrijden mij goed. Normaliter rijd ik komend seizoen de nodige UCI-koersen in Europa. Met de wind en kasseien zijn veel wedstrijden van een heel ander type dan ik gewend ben in Polen. Daar kijk ik ook enorm naar uit.”

De Belgische ploegleider Jan Van Aert ziet veel mogelijkheden voor de jonge Pool. “Zijn uitslagen zijn veelbelovend, dus we zijn zeer benieuwd naar de stappen die hij bij ons gaat zetten. Hij heeft in ieder geval de goede kaarten in handen, fysiek is hij in orde. Het is aan ons om hem op koerstechnisch vlak zo goed mogelijk te begeleiden, zodat hij het spelletje leert spelen en zijn kwaliteiten op het juiste moment benut. Daar is de juniorencategorie ideaal voor.”

Van Aert kijkt in ieder geval uit naar het komende seizoen. “Liefst dertien jongens zijn eerstejaars junioren. Dat is prettig, want dat geeft ons de gelegenheid om samen aan iets moois te bouwen. Een deel bestaat uit nieuwelingen die doorstromen, enkelen zijn nieuwkomers binnen de vereniging. Zij zijn geselecteerd op basis van resultaten in pittige wedstrijden. Zo hebben we met Toinne Vriezen de winnaar van de Valkenburg Classic in de gelederen.”

JEGG-DJR Academy bestaat in 2023 uit achttien Nederlanders, twee Polen en een Ier.