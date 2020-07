Jefferson Alexander Cepeda zit nog steeds vast in thuisland Ecuador zondag 19 juli 2020 om 11:11

Richard Carapaz en Jhonatan Narvaez hebben inmiddels de trip naar Europa gemaakt, maar landgenoot Jefferson Alexander Cepeda zit nog altijd vast in Ecuador. De renner van Androni Giocattoli-Sidermec hoopt wel zo snel mogelijk de oversteek te maken naar Europa.

De 22-jarige Cepeda haalde onlangs opgelucht adem na het verkrijgen van een visum, maar de beloftevolle klimmer mocht alsnog het land niet uit. De reden: zijn ploeg Androni Giocattoli-Sidermec bleek een verkeerd document te hebben verstuurd naar de Ecuadoraanse ambassade. “We zijn nu op zoek naar een oplossing”, zo vertelt Cepeda aan persbureau EFE.

De renner hoopt nu zo snel mogelijk het goede document te versturen. Cepeda probeert ook de hulp van de Ecuadoraanse ambassade in Italië in te schakelen, zodat hij aankomende maandag al kan vliegen naar Europa. “Ik wil dan graag nog trainen in de Sierra Nevada, gevolgd door enkele wedstrijden in Italië en Frankrijk.”

De kans bestaat echter dat Cepeda nog langer in Ecuador moet blijven, in de hoop eind juli in een vliegtuig te kunnen stappen naar Europa. De beloftevolle coureur wist zich vorig jaar in de kijker te rijden tijdens de Tour de l’Avenir. Cepeda won namelijk de afsluitende bergetappe naar Le Corbier.

Kevin Rivera

Cepeda is niet de enige renner van Androni Giocattoli-Sidermec die zijn thuisland niet mag verlaten. Kevin Rivera mag zijn thuisland Costa Rica niet uit, omdat de Europese Unie vanwege het coronavirus reizigers uit het Centraal-Amerikaanse land niet binnenlaat. Vanuit Costa Rica worden meerdere mensen ingezet om Rivera toch nog op tijd naar Europa te krijgen.