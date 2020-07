Carapaz en Narvaez na vlucht op stage in Andorra

Richard Carapaz en Jhonatan Narvaez kunnen rustig ademhalen. Het tweetal van Team Ineos vloog afgelopen woensdag van de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito naar Madrid. Vanuit de Spaanse hoofdstad zijn ze nu naar Andorra afgereisd.

In de dwergstaat tussen Spanje en Frankrijk kunnen Carapaz en Narvaez zich op hoogte voorbereiden op de herstart van het seizoen. Voor de Girowinnaar staat eind deze maand de Ronde van Burgos al op het programma, gevolgd door de Ronde van Polen. Daarna gaat Carapaz zijn titel verdedigen in de Giro d’Italia. Waarschijnlijk heeft hij dan zijn jongere landgenoot aan zijn zijde.

Net als veel Colombiaanse wielrenners verbleef Carapaz tijdens de coronacrisis in eigen land, maar vanwege de verschillende reisbeperkingen was het maar de vraag of zij op tijd terug konden keren. Omdat Spanje buitenlandse atleten vervroegd toeliet, konden Carapaz en Narvaez deze week al de oversteek maken. Komend weekend gaat een vlucht met veel Colombiaanse sporters, waaronder de topwielrenners.

Back on European soil. Our two Ecuadorians @RichardCarapazM and @NarvaezJho have safely made it to Andorra and are straight into a training camp ahead of the return to racing 👌🇪🇨 pic.twitter.com/6oi3HALA3f

