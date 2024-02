Niels Bastiaens • donderdag 15 februari 2024 om 10:21 donderdag 15 februari 2024 om 10:21

Jean-Pierre Heynderickx opnieuw klaar voor rol als ploegleider: “Wil graag nog successen beleven”

Interview Toen we ons tijdens de prelude op de Tour of Oman begaven naar de wagen die instond voor het vervoer van de journalisten, was onze verbazing groot dat onze chauffeur niemand minder dan Oost-Vlaming Jean-Pierre Heynderickx bleek te zijn. Niet alleen een vat vol goede verhalen, maar als ex-renner en ex-ploegleider van Topsport Vlaanderen, Lotto Belisol, MTN-Qhubeka en BORA-hansgrohe bovenal een geroemde tacticus in het peloton. Na vier jaar in Duitse loondienst, liep dat verhaal vorig jaar echter ten einde. Tijdens de bewogen autorit doet Heynderickx zijn verhaal.

Of het nu ex-collega Bernhard Eisel of BORA-renners Anton Palzer en Emmanuel Buchmann zijn: iedereen begroet Heynderickx (58) tijdens de rit hartelijk met een lach. “Ik ben dan ook niet met slaande deuren bij de ploeg vertrokken. Er was wat verschil in visie, en na de situatie de Vuelta was het ook niet de gemakkelijkste periode voor de ploeg. Rond die tijd heb ik te kennen gegeven dat ik andere oorden wilde opzoeken.”

Dat had vooral een persoonlijke reden. “Ik wilde eens iets anders doen. Mijn zinnen wat verzetten en de batterijen opladen. We hebben een zware periode gehad de laatste jaren. Ik heb ook altijd een heel druk programma gehad, waarin ik vaak lange periodes weg van huis was. Drie opeenvolgende seizoenen was ik aanwezig in de drie grote rondes. Dat kostte toch wat energie en ik voelde dat het tijd was om me daar eens van los te koppelen en de batterijen wat op te laden. Anders begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen al snel weer.”

Dus werd Heynderickx chauffeur voor ASO. “Ik had al langer goede contacten met hen, en we hadden snel een akkoord dat ik hen kon bijstaan in de koersen in het Midden-Oosten. Vorige week ben ik begonnen in de AlUla Tour. En in Oman ken ik de wegen intussen als mijn eigen achtertuin, omdat ik hier al tien of elf keer ben geweest. Perschauffeur zijn is iets anders dan ploegleider, maar je rijdt nog altijd voorbij het peloton, je ziet al je voormalige collega’s nog. Ik amuseer me en ben terug klaar. Mocht er zich een kans voordoen, dan sta ik er zeker niet weigerachtig tegenover.”

Tactieklessen

Het grootste verschil tussen zijn twee rollen, ziet Heynderickx in zijn voorbereiding. “Dat is gereduceerd tot 75 % ten opzichte van wat ik vroeger deed.” Maar wanneer hij ons zijn routeboek toont, valt meteen op dat hij verschillende pijlen heeft getekend met de windrichtingen en andere bemerkingen heeft gemaakt. “Je ziet: dat is toch de rol van de ploegleider die nog altijd in me zit. De windrichtingen checken, mijn favorieten aankruisen: uiteindelijk kan dat ook interessant zijn als chauffeur voor jullie. Het is niet dat we gewoon wat in het wilde weg rondrijden. Ik neem het wel serieus.”

“Het grappige is ook: vorige week kwam er in Saudi-Arabië een ploegleider bij mij, met de vraag: met uw ervaring, hoe zou jij dit oplossen? Ze kwamen raad vragen en voerden het ook echt uit. Dat vind ik leuke momenten, die ik wel apprecieer”, aldus de ervaren ploegleider.

Op tactisch vlak heeft Heynderickx zijn strepen dan ook al meermaals verdiend. “Het meest trots ben ik op mijn ervaring in de grote rondes. Ik was altijd de ploegleider die achter de ontsnapping moest postvatten. Zo ook in de Giro van 2022, waar ik achter Lennard Kämna zat en hem op het juiste moment op Jai (Hindley, de kopman, red.) liet wachten. Lennard deed dat en piloteerde Jai naar de eindzege. Daar haal je voldoening uit en dat zijn zaken die ik nog graag eens zou willen beleven. Maar ik wacht het goede moment af. Ik sta voor alles open, maar ga niet alles aannemen.”

Andere kant

En intussen blijft Heynderickx zich wel amuseren. “Ook in de Vlaamse klassiekers heb ik al wat freelance werk als chauffeur en in de Vierdaagse van Duinkerke zit ik in de organisatie. Daar zal ik instaan voor de contacten met de ploegen en parcoursveiligheid. Ze hadden iemand met ervaring nodig, die lang in het peloton heeft gezeten. Plots sta ik aan de andere kant van het toneel, en dat is ook eens interessant.”