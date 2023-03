Jayco AlUla mikt met Nederlands getinte ploeg op sprintsucces in Tirreno-Adriatico

Dylan Groenewegen is de uitgesproken (sprint)kopman van Jayco AlUla in Tirreno-Adriatico (6-12 maart). De Australische formatie hoopt met de 29-jarige Nederlander te scoren in de sprintetappes. De zevenkoppige selectie kleurt sowieso behoorlijk Nederlands.

Groenewegen reed dit seizoen met de Saudi Tour en UAE Tour al twee wedstrijden, en met succes. In de Saudi Tour won hij meteen de openingsrit en mocht hij na vijf dagen de groene puntentrui mee naar huis nemen. In de Verenigde Arabische Emiraten was hij dan weer de snelste in de vijfde etappe. In Tirreno-Adriatico hoopt Groenewegen de winnende lijn door te trekken.

“Het zal me goed doen om te starten in Tirreno-Adriatico en zo weer deel te nemen aan een Europese wedstrijd. Ik voel me goed na mijn overwinning in de UAE Tour. In de Tirreno zijn er twee à drie sprintkansen. Het zou geweldig zijn om zo vroeg in het seizoen opnieuw te winnen. De ploeg komt overeen met die in de UAE Tour. We weten dus wat we moeten doen in de sprints”, is Groenewegen zeer optimistisch.

Drie Nederlanders

In de voorbereiding op de sprint kan hij rekenen op lead out-mannen Zdeněk Štybar en met name Luka Mezgec. Michael Hepburn kan ook plaatsnemen in de sprinttrein, maar eventueel ook het vuile werk opknappen in de achtervolging op een vroege vlucht. Met Jan Maas en Elmar Reinders is de Nederlandse inbreng, met in totaal drie renners, vrij groot. De ervaren Alessandro De Marchi is de zevende en laatste renner binnen de selectie.