Jayco AlUla mikt met Groenewegen op zege in Classic Brugge-De Panne

Jayco AlUla heeft zijn selectie voor de aankomende Classic Brugge-De Panne (woensdag 22 maart) bekendgemaakt. Met Dylan Groenewegen als rappe man heeft de Australische formatie een van de topfavorieten in huis.

Groenewegen was dit seizoen al twee keer succesvol in het tenue van Jayco AlUla. De 29-jarige Nederlander won een etappe in de Saudi Tour én de UAE Tour. In zijn laatste koersen, Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn, wist hij niet te zegevieren. Aankomende woensdag krijgt Groenewegen echter weer een nieuwe kans in de Classic Brugge-De Panne.

Groenewegen is de absolute (sprint)kopman van Jayco AlUla en dat is ook wel te zien aan de renners die hem woensdag zullen ondersteunen. Met Luke Durbridge, Luka Mezgec, Lukas Pöstlberger, Kelland O’Brien, Blake Quick en Elmar Reinders beschikt Groenewegen over een – op papier althans – sterke sprinttrein.

Weer en wind

“Ik kijk ernaar uit om weer deel te nemen aan de Classic Brugge-De Panne, zeker na mijn tweede plek van afgelopen seizoen”, laat Groenewegen weten in een perscommuniqué. “Het parcours is iets minder lastig dan in 2022, maar zoals gewoonlijk kan het weer en de wind het koersverloop beïnvloeden. Ik kom uit een koersblok met Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn, maar voel mij na wat trainingsdagen nog altijd goed.”

Matthew Hayman, de ploegleider van dienst in de Classic Brugge-De Panne, vult aan. “Voor deze koers hebben we een sterke ploeg rondom Dylan. De grootste factor zal vermoedelijk de wind zijn. Het kan van een sprintkoers een typische Vlaamse klassieker maken.” Voor woensdag is er veel regen en wind voorspeld in het zuiden van België.

Lees meer: Voorbeschouwing Classic Brugge-De Panne 2023 – Bizar sterk sprintersveld