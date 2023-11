dinsdag 7 november 2023 om 08:35

Jayco AlUla bevestigt komst van Luke Plapp, Australiër tekent voor vier jaar

De transfer van Luke Plapp naar Jayco AlUla is in kannen en kruiken. De 22-jarige renner tekent voor maar liefst vier seizoenen en ligt nu dus tot eind 2027 onder contract bij de Australische formatie. Plapp komt over van INEOS Grenadiers.

De transfer van de beloftevolle Australische allrounder hing al in de lucht en is nu ook officieel bevestigd door Jayco AlUla. Plapp liep eind 2021 stage bij INEOS Grenadiers en sloot zich in 2022 definitief aan bij het WorldTeam. In zijn eerste seizoen voor de Britse ploeg werd hij Australisch kampioen op de weg. Dit jaar prolongeerde hij die nationale titel en eindigde hij als tweede in de UAE Tour, achter Remco Evenepoel. Daarna bleven grote prestaties uit voor Plapp.

Plapp had eigenlijk nog een contract tot eind 2024 bij INEOS Grenadiers, maar de twee partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Plapp kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in dienst van Jayco AlUla. “Het voelt echt als thuiskomen. Ik ben een trotse Australiër en het is dan ook een eer om voor een Australisch team uit te komen. Ik kan niet wachten om aan te slag te gaan en met de ploeg geweldige dingen te bereiken.”

Brent Copeland, de algemeen manager van de ploeg, is ook zeer enthousiast. “Dat Luke ontzettend getalenteerd is, daar bestaat geen twijfel over. Luke is nog altijd erg jong en we zijn gemotiveerd om met hem samen te werken. We zullen een goede ploeg om Luke heen bouwen, met onze versterkte klimkern. Hij zal succes najagen in etappewedstrijden, maar ook blijven streven naar topresultaten tegen de klok.”

Zesde aanwinst

Luke Plapp is de zesde aanwinst van Jayco AlUla voor 2024. Davide De Pretto, Anders Foldager, Mauro Schmid, Max Walscheid en Caleb Ewan werden eerder al gepresenteerd. De ploeg neemt dan weer afscheid van onder meer Zdeněk Štybar, Kevin Colleoni en Matteo Sobrero.