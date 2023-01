Jay Vine wint Tour Down Under: “Dit is echt first class”

Jay Vine heeft het geflikt: de renner van UAE Emirates wist in de slotrit van de Tour Down Under zijn hoofd koel te houden en kroonde zich op Mount Lofty tot eindwinnaar van de Australische rittenkoers. Na afloop was Vine dan ook dolgelukkig.

In de laatste etappe, met finish op Mount Lofty, werd Vine nog wel van alle kanten aangevallen. Zo deed Simon Yates in de laatste kilometers nog een ultieme poging om de ronde naar zijn hand te zetten, maar Vine was attent en zat meteen op het wiel. “Het was van bij de start heel erg hectisch. We wilden zo snel mogelijk een ontsnapping de ruimte geven, maar het duurde lang vooraleer er een groep vertrok”, vertelde de eindwinnaar na afloop in het flashinterview.

Lees meer: Simon Yates zegeviert in slotetappe naar Mount Lofty, eindzege Jay Vine

Geen paniek

“De aanvallen bleven komen, maar de jongens (doelt op zijn ploeggenoten, red.) waren vandaag echt geweldig. Iedereen bleef kalm en daarnaast kregen we ook duidelijke instructies vanuit de ploegleiderswagen. Dat heeft ons erg geholpen. Ik ben de ploeg zeer dankbaar. Het is echt ongelofelijk om hier met de leiderstrui te staan. Dit is echt first class.”

Vine heeft zijn start bij zijn nieuwe ploeg UAE Emirates niet gemist, met een Australische tijdrittitel en nu eindwinst in de Tour Down Under. De 27-jarige renner is echter niet van plan om nu gas terug te nemen en wat op zijn lauweren te rusten. “Het is nu misschien tijd voor twee drankjes, meer zal het niet worden.”