Jay Vine verlengt contract bij UAE Emirates tot en met 2027: “Een grote opluchting”

Jay Vine zal tot en met het einde van 2027 koersen bij UAE Emirates. De Australiër, die momenteel actief is in de Ronde van Italië, koerst sinds 2023 bij de ploeg van onder meer Tadej Pogacar. “Dat ik mijn contract zo snel kan verlengen na mijn toetreding bij de ploeg is een grote opluchting.”

Vine begon goed aan zijn eerste seizoen in het tenue van UAE Emirates. Hij won goud op het Australisch kampioenschap tijdrijden en even later schreef hij ook de Santos Tour Down Under op zijn naam. Vervolgens kende Vine een lastige blessure, hierdoor kwam hij niet meer in actie tot de Giro d’Italia.

“Ik twijfel er niet aan dat UAE een van de beste ploegen ter wereld is. Dat ik mijn contract zo snel na mijn toetreding tot de ploeg kan verlengen, is een grote opluchting. Er is al veel gebeurd in mijn eerste seizoen bij UAE. (…) k werd afgeremd door mijn knieblessure, maar zelfs daardoor is het team buitengewoon behulpzaam geweest, zowel op als naast de fiets”, laat Vine weten op de ploegsite van UAE Emirates.

Gianetti: “Blij met zijn progressie”

Mauri Gianetti, een van de belangrijke mannen bij UAE Emirates, is ook blij met de contractverlenging van de Australische klimmer. “We zagen veel potentieel en talent in Jay en ook een marge voor verbetering. We hebben met veel detail gewerkt aan aspecten zoals zijn biomechanica en zijn training en we hebben hem stappen vooruit zien maken. We zijn blij met zijn progressie en goede houding om deel uit te maken van dit team en we hopen de komende jaren samen die stappen voorwaarts te blijven maken.”